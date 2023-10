MAI lança nova versão do Portal do Eleitor que concentra informação e serviços

A informação e os serviços disponibilizados aos cidadãos relativamente à Administração Eleitoral e ao Recenseamento passam a estar concentrados numa nova versão do Portal do Eleitor, anunciou este sábado o Ministério da Administração Interna.

Através da Administração Eleitoral-Secretaria Geral, o Ministério da Administração Interna lançou a versão 2.0 do Portal do Eleitor (cuja versão anterior tinha sido criada em 2008).

Segundo o ministério, “os serviços disponíveis ao cidadão no Portal euEleitor passam agora a ser uma área reservada no novo Portal do Eleitor”.

As várias funcionalidades dessa área reservada permitem, por exemplo, consultar “os dados pessoais que constam no Cartão de Cidadão” e “a informação que consta na sua inscrição no Recenseamento Eleitoral, podendo em caso de erro solicitar a sua correção”.

Também será possível alterar a morada de residência associada ao Cartão de Cidadão, através de serviço online, e obter a Certidão de Eleitor Eletrónica.

Os eleitores residentes no estrangeiro poderão fazer o cancelamento ou a inscrição no Recenseamento Eleitoral e aqueles que têm residência em território nacional conseguirão aderir à Bolsa de Agentes Eleitorais do seu município.

Será ainda possível contactar a Administração Eleitoral e “consultar as notificações mensais”, no âmbito do recenseamento eleitoral e das cartas que contêm material eleitoral para votar por via postal nas eleições legislativas.