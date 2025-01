Esfaquearam e agrediram pai e filho em rixa em Aveiro. Estão acusados de homicídio qualificado na forma tentada

O Ministério Público (MP) de Aveiro acusou dois arguidos suspeitos de terem esfaqueado um jovem e agredido o pai deste numa rixa durante as festas populares de Mamodeiro, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Segundo uma nota divulgada esta segunda-feira na sua página na internet, a PGRP refere que um dos arguidos está acusado de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e um crime de ofensa à integridade física qualificada, enquanto o outro responde por um crime de ofensa à integridade física simples.

Os factos criminosos ocorreram na madrugada de 27 de julho de 2024, cerca das 03:00, no recinto das festas de Mamodeiro, em Aveiro.

A acusação do MP refere que, quando as vítimas deixavam o local num veículo automóvel, os arguidos não deixaram a vítima que estava do lado do pendura fechar a porta e, quando este reagiu para forçar o fecho da porta, um dos arguidos desferiu vários golpes com uma navalha no corpo da vítima, mais concretamente no lado esquerdo das regiões torácica e abdominal e na face posterior da coxa esquerda deste.

Ao aperceber-se do que estava a acontecer ao filho, o pai envolveu-se em confronto físico com o agressor para lhe tentar retirar a navalha, acabando também por ser esfaqueado junto ao joelho.

Quando esta vítima caiu ao chão, o outro arguido, que, entretanto, ali permanecera, "empregando toda a sua força física, desferiu-lhe um pontapé nas costas", refere a mesma nota.

Segundo a Procuradoria, o arguido ao qual foram imputados os crimes mais graves, permanece sujeito à medida de coação de Obrigação de Permanência na Habitação com Vigilância Eletrónica.