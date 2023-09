Maria de Lurdes Lopes: a procuradora que vai liderar o Ministério Público de Lisboa

Maria de Lurdes Lopes, procuradora-geral adjunta que nos últimos anos exerceu funções de assessora da PGR, será a nova responsável pelo Ministério Público da capital, apurou a CNN Portugal - nomeada diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

A decisão foi tomada no Conselho Superior do Ministério Público, por proposta da PGR, e a experiente magistrada, de 60 anos, sucede assim a Fernanda Pêgo, que se jubila por ter atingido o limite de idade depois de ter acumulado polémicas no cargo - que em tempos foi ocupado por Maria José Morgado -, das quais se destacam fracassos e atrasos em acusações de combate à corrupção, como no processo dos colégios GPS e mais recentemente no caso Tutti-Frutti, e a perseguição a jornalistas para tentar descobrir as fontes dos mesmos.

Maria de Lurdes Lopes deverá assumir funções até ao mês de novembro, depois de uma carreira que passou por várias funções e comarcas.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, é magistrada desde 1987.

Como delegada do Procurador da República e procuradora-adjunta exerceu funções nos tribunais de Nisa, Ferreira do Alentejo, nas Varas Criminais de Lisboa, Seixal e Almada.

Formadora no Centro de Estudos Judiciários entre 1997 e 2005, foi promovida no ano seguinte a Procuradora da República. Integrou diversos Grupos de Trabalho e equipas da Procuradoria-Geral da República, como a unidade de missão para a Informatização.