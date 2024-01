Suspeito de matar jovem e idosa no Seixal cometeu outros cinco crimes de roubo

O homem suspeito do homicídio de um jovem e de uma idosa no Seixal, no distrito de Setúbal, terá também praticado de cinco crimes de roubo, quatro dos quais agravados, revelou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Numa informação divulgada na página da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa, o MP explica que o jovem de 24 anos, que se encontra em prisão preventiva, é também suspeito de cinco crimes de detenção de arma proibida e um crime de burla informática.

Os factos ocorreram entre 20 de novembro de 2023 e 16 de janeiro de 2024, sempre na Amora, freguesia do Seixal, e na via pública.

O Ministério Público (MP) adianta que o arguido, munido de uma faca, exigiu a entrega de bens às vítimas, bens estes que, posteriormente, vieram a ser encontrados na casa do arguido.

No dia 26 de dezembro, acontece o primeiro homicídio, quando a vítima, um jovem de 20 anos, foi agredida com uma arma branca na via pública.

O segundo homicídio ocorreu no dia 16 de janeiro, quando o suspeito terá abordado uma idosa na via pública, com o objetivo de roubar a sua mala, tendo “no decurso do roubo desferido várias facadas que causaram a morte” da vítima.

“No dia 16 de janeiro de 2024, não tendo a vítima acatado, o arguido desferiu golpes que causaram lesões cardíacas e a morte. Já no dia 26 de dezembro de 2023 um outro ofendido tinha sofrido o mesmo tipo de lesões, igualmente com desfecho fatal”, escreve o MP.

A investigação assentou na colaboração entre a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária, e prossegue sob a direção do Ministério Público do Seixal, do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.