A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garante que, "obviamente", haverá um novo secretário de Estado para substituir Carla Alves, apesar de não se comprometer com datas.

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, a governante afirma que "num futuro muito próximo" delegará as tarefas que está a acumular após a demissão de Carla Alves. E sublinha que a polémica desta sexta-feira não faz sentido, porque é "uma questão jurídica, processual".



A polémica surgiu após a publicação da lei orgânica com a nova composição do Governo, do qual parece ter sido eliminada a Secretaria de Estado da Agricultura. Depois disso, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros garantiu esta sexta-feira que não houve qualquer extinção da secretaria de Estado da Agricultura.

"O decreto-lei publicado não extinguiu nenhuma secretaria de Estado, quaisquer outras conclusões são meras especulações", afirmou André Moz Caldas. Ainda assim, e segundo o secretário de Estado, ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer: refere que está em "ponderação" a nomeação de um novo titular da secretaria de Estado da Agricultura, cujas funções são, por agora, garantidas pela ministra da Agricultura e Alimentação - essa "reflexão encontra-se em curso, não há nenhum calendário [para a nomeação] nem nenhuma certeza quanto ao sentido que essa reflexão tomará".