A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou esta terça-feira, no parlamento, que os dados diários do desemprego registado no IEFP em fevereiro indicam uma diminuição de seis mil inscritos em fevereiro.

Ana Mendes Godinho falava numa audição regimental na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, na Assembleia da República.

A governante disse que os dados diários disponíveis para fevereiro sobre o desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) apontam para menos seis mil inscritos.

Segundo os últimos dados oficiais divulgados, o número de desempregados inscritos no IEFP caiu 9,6%, em janeiro, para 322.087 pessoas, tratando-se do segundo mês de janeiro com o valor mais baixo dos últimos 30 anos, segundo comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, divulgado em janeiro.

Comparativamente com dezembro, o número de desempregados em janeiro aumentou 4,9%, o que representa um acréscimo de 15.082 pessoas.