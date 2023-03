A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou hoje em Setúbal que a qualificação é fundamental para reter os jovens no país e lembrou que o Governo disponibilizou 1.500 milhões de euros para a formação.

“Esse dinheiro já está a ser aplicado, desde logo, em parcerias e investimentos que estão a ser feitos pelos próprios institutos politécnicos”, disse Ana Mendes Godinho, dando como exemplo os cursos já lançados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Acho que é evidente para todos que o nosso compromisso maior e a nossa maior exigência, neste momento, é, como país, conseguirmos atrair e reter talento e os nossos jovens”, acrescentou a ministra, que falava aos jornalistas depois de presidir à sessão de abertura da 9.ª Semana da Empregabilidade, organizada pelo Instituto Politécnico de Setúbal (IPS).

Ana Mendes Godinho assegurou que o Governo “está a trabalhar em termos de investimento na formação” e sublinhou a importância de eventos como a semana da empregabilidade do IPS, “porque aproxima dois mundos: o mundo da formação com o mundo das empresas, para as quais a captação de trabalhadores é um fator crítico”.

“Estamos todos a trabalhar para garantir que os jovens aqui [em Portugal] também encontram as suas opções de vida. Temos o exemplo concreto do IRS jovem, a agenda do trabalho digno”, disse a ministra.

“Temos procurado mobilizar instrumentos para este compromisso, que tem que ser um compromisso coletivo. Acho que ninguém quer desperdiçar um único jovem em Portugal. É essa a grande prioridade que temos assumido”, sublinhou Ana Mendes Godinho.

Na sessão de abertura da Semana da Empregabilidade, a ministra considerou que a formação e as qualificações das pessoas são o “motor transformador do país” e que as pessoas mais qualificadas constituem hoje “o bem mais disputado entre países”.

“Nós hoje estamos aqui a dizer a todos vós: por favor, apostem e fiquem em Portugal e trabalhem em Portugal. Portugal precisa mesmo de vós, porque é cada um de vós que está nesta sala que vai fazer a diferença na nossa vida coletiva”, acrescentou Ana Mendes Godinho.

A Semana da Empregabilidade do Instituto Politécnico de Setúbal é um dos maiores eventos desta natureza a nível nacional.