Polémica com cartoon: MAI esclarece que contactou conselho de administração da RTP para "tranquilizar" forças de segurança

O ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, esclareceu este sábado que contactou o conselho de administração da RTP a propósito do polémico cartoon "A Carreira de Tiro" para "dar uma palavra de tranquilidade" às forças de segurança.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita oficial a Arcos de Valdevez, o ministro explicou que aquela chamada, que foi alvo de várias críticas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, não foi mais do que um "diálogo institucional" com o conselho de administração da RTP, que, aliás, nem tem "poderes editoriais nem poderes de interferência na liberdade da informação" daquele canal televisivo.

"Havia uma intranquilidade grande, quer na polícia, quer na Guarda Nacional Republicana [GNR], que não tinham compreendido o enquadramento [do cartoon transmitido pela RTP] e eu tive o cuidado de ter esse diálogo com o presidente da RTP, com toda a normalidade institucional", argumentou, acrescentando que após esse contacto também "informou" o ministro da Cultura.

"Com isso procurei dar uma palavra de tranquilidade às forças de segurança, dando-lhes conta de que não se tratava de nada de intencional contra as forças de segurança, mas sim da expressão de uma liberdade que devemos respeitar na sua plenitude", completou.

O cartoon, da autoria de Cristina Sampaio, colaboradora do coletivo Spam Cartoon, que tem uma rubrica semanal na RTP, chama-se "Carreira de Tiro" e mostra um polícia a atirar ao alvo com cada vez mais intensidade. No final, mostra os alvos, que foram escurecendo à medida da agressividade do polícia, servindo de metáfora ao tema do racismo nas forças de segurança.

A PSP apresentou uma queixa-crime no Ministério Público por considerar que o mesmo "formula e representa juízos ofensivos da honra e consideração de todos os profissionais da PSP", assim como, "sem qualquer fundamento, propala factos inverídicos capazes de ofender a credibilidade, o prestígio e a confiança devida à PSP".

As forças de segurança apresentaram ainda duas queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ).

O esclarecimento de José Luís Carneiro surge depois de uma primeira reação do ministro ao respetivo cartoon, na qual admitiu ter expressado o seu “desagrado” ao presidente do conselho de administração da RTP “com o facto de um cartoon daquela natureza ter sido exibido num festival [a rubrica foi para o ar durante a emissão da RTP dedicada ao festival de música Alive] que tem tantos milhares de jovens”.