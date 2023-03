A ASAE vai “intensificar e reforçar a fiscalização em todo o território para perceber o que se passa ao nível dos preços”, anunciou o ministro da Economia, Costa Silva, esta quinta-feira, de acordo com o Observador. "A ASAE vai lançar uma grande operação em todo o país, com 38 brigadas."

A monitorização da evolução de preços é também um ponto de foco da ASAE, para “tentar compreender a estrutura de preços” num mercado complexo. “Temos de exigir transparência. Sermos inflexíveis com situações anómalas”, afirmou o ministro.

António Costa Silva convocou uma conferência de imprensa para explicar a evolução de preços, depois da inflação nos preços dos alimentos ter atingido uma taxa de 20% em fevereiro. "É essencial entender quando existem causas racionais para o aumento dos preços e quando não existem, temos de tentar entender porquê", disse o ministro, dando como exemplo o aumento dos preços do azeite ou do arroz carolino.

"Acreditamos numa economia de mercado que seja pujante, mas, atenção à regulação e à fiscalização, que defe funciona", avisa. Desde o segundo semestre do ano passado, a ASAE realizou mais de 960 ações de fiscalização.

"O Estado corporiza o interesse coletivo", que aqui "é em favor de uma economia saudável, com transparência em todos os processos, e, portanto, na defesa dos consumidores."

“Respeitamos as companhias mas também os direitos dos consumidores”, afirmou António Costa e Silva. "As ações que estamos a desenvolver não são contra ninguém, mas em benefício dos cidadãos."

Cabaz de bens alimentares subiu quase 30% num ano

Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-geral da ASAE, explicou que, analisado o preço do cabaz de bens alimentares essenciais verificou-se uma subida de 74,90 euros (em janeiro de 2022) para 96,44 euros (em fevereiro deste anos), o que representa uma subida de cerca de 27%. A subida de preços foi bastante rápida nos primeiros cinco meses do ano, depois houve um período de estabilidade e, finalmente, já este ano, houve uma nova subida, "a aproximarmo-nos perigosamente dos 100 euros do cabaz".

A ASAE concluiu ainda que, neste último, não houve situações de rutura de stock que conduzissem a situações de açambarcamento.

A análise dos preços, ao longo da cadeia de retalho, permitiu identificar margens de lucro bruto (obtidas através do cruzamento entre a aquisição do retalhista e venda ao consumidor) entre 20% a 30% em produtos como o açúcar, o óleo e a dourada, de 30% a 40% nas conservas de atum, azeite e couve coração e de 40% a 50% nos ovos, laranjas, cenouras e febras de porco. Nas cebolas, a margem é superior a 50%.

De acordo com o inspetor-geral é preciso agora tentar perceber se há indícios da prática de lucro ilegítimo, ou seja, especulação, “nos grandes distribuidores do país”.