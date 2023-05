Capotamento de trator provoca morte a homem de 73 anos em Miranda do Corvo

O capotamento de um trator agrícola na tarde desta quinta-feira, numa localidade de Miranda do Corvo, provocou a morte a um homem de 73 anos, afirmou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

O alerta foi dado às 16:48, em Favaios, localidade do concelho de Miranda do Corvo, no interior do distrito de Coimbra, disse à agência Lusa a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, a morte, que foi confirmada no local, foi causada pelo capotamento de um veículo de trator agrícola.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, estiveram no local 14 elementos, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros de Miranda do Corvo, da GNR e uma VMER (viatura médica de emergência e reanimação).