Uma pessoa morreu e outra ficou com ferimentos ligeiros, na sequência de um atropelamento que ocorreu ao final desta terça-feira no concelho de Mira, informou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o atropelamento ocorreu na Estrada Nacional (EN) 109, na vila de Mira, por volta das 18:00.

Contactada pela agência Lusa, fonte da GNR de Coimbra explicou que o atropelamento ocorreu fora de uma passadeira, junto ao hipermercado Pingo Doce.

“O atropelamento foi causado por uma viatura ligeira, tendo resultado uma vítima mortal do sexo feminino, com 85 anos”, referiu.

Segundo a GNR, a circulação automóvel nesta zona “está a ser feita de forma alterada”.