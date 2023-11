Marina Machete e mais 83 disputam hoje troféu de Miss Universo 2023. Veja aqui as imagens do concurso nacional de trajes

O que é que os dicionários, os aviões de combate, os plátanos e a Guarda Suíça têm em comum? É uma pergunta séria, mas com uma resposta deliciosamente disparatada: todos serviram de inspiração para os trajes nacionais em exibição durante a competição preliminar do concurso Miss Universo 2023. (Especificamente, esses foram os looks usados pela Miss Grã-Bretanha, Miss Filipinas, Miss República Dominicana e, sim, Miss Suíça).

Oitenta e quatro países estão representados na edição deste ano do Miss Universo, que se realiza em San Salvador, capital de El Salvador. Entre as detentoras de títulos nacionais encontram-se as primeiras concorrentes casadas, na sequência de uma alteração aos requisitos de elegibilidade promulgada este ano, e duas mulheres transgénero, em representação dos Países Baixos e de Portugal.

A Miss Nepal, Jane Garrett, é uma das primeiras mulheres "curvilíneas" a competir no Miss Universo; Erica Robin, por sua vez, é a primeira mulher a representar o Paquistão no concurso.

A competição preliminar do concurso começou na quarta-feira, tendo as concorrentes já participado em dias de ensaios, bem como em sessões fotográficas, eventos de caridade e excursões. O evento principal, no entanto, terá lugar este sábado à noite, quando será anunciada a vencedora do melhor traje nacional, bem como a nova Miss Universo, que substituirá a atual rainha, R'Bonney Gabriel, dos EUA.

Veja em baixo algumas das candidatas - e dos seus trajes.

O traje da Miss Equador prestou homenagem ao sistema ferroviário equatoriano. O traje de Miss Equador homenageou o sistema ferroviário equatoriano e incluiu uma chaminé que produz vapor, um chapéu iluminado e um comboio concebido para se assemelhar aos carris. Todos a bordo!

A inspiração para o traje da Miss Dinamarca? Vikings, se é que dá para acreditar. Os comentários da imprensa sobre o seu visual diziam que representava um mítico dragão do oceano e o espírito duradouro dos marinheiros vikings. Hector Vivas/Getty Images

Um trio de araras azuis nos ombros, literalmente, da Miss Brasil, cujo traje procurava destacar que a espécie está ameaçada. Hector Vivas/Getty Images

Apesar de não ser um exemplo de vestido de concurso, o traje nacional da Miss Grã-Bretanha tinha tudo a ver com a língua inglesa - o Oxford English Dictionary, especificamente. Hector Vivas/Getty Images

O vestido vulcânico da Miss El Salvador foi apresentado sob aplausos entusiasmados - tanto como a heroína da cidade natal como porque o seu traje se iluminou para representar uma erupção de lava quente. Hector Vivas/Getty Images

Nada de vulcões para a Miss Islândia, que prestou homenagem ao fenómeno do sol da meia-noite, que permite que o país fique 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os meses de verão. Alex Peña/Getty Images

O sol também estava a nascer no traje da Miss Argentina, literalmente - fazia referência ao símbolo nacional do seu país, o Sol de maio, de várias maneiras. Hector Vivas/Getty Images

Uma verdadeira miscelânea de marcos americanos adornou o traje da Miss EUA, com a Estátua da Liberdade como ponto de referência central para a rainha da beleza americana venezuelana. Hector Vivas/Getty Images

O traje da Miss Venezuela prestou homenagem aos diabos dançantes, também conhecidos como dançarinos espirituais, que actuam nos festivais religiosos do seu país. Alex Peña/Getty Images

O traje da Miss República Dominicana, por sua vez, era todo de banana-da-terra, com o que os comentaristas descreveram como um acessório de cabeça "pronto para comer". Alex Peña/Getty Images América do Sul/Getty Images

A paleta de cores do vestido de inspiração flamenca da Miss Espanha, que apresentava uns dramáticos punhos com folhos e uma longa cauda, foi inspirada nos cravos. Hector Vivas/Getty Images

Outro momento floral veio da Miss Holanda, cuja revelação na passarela a viu descascar as pétalas de uma tulipa com padrões de arco-íris - uma metáfora para sua evolução "para a mulher orgulhosa que ela é hoje", explicaram os comentaristas do concurso. Hector Vivas/Getty Images

Com pormenores ricos em tecidos e contas, o visual da Miss Nigéria foi inspirado em poderosas rainhas e guerreiras da história do seu país. Hector Vivas/Getty Images

O visual da Miss Suíça foi inspirado no uniforme da Guarda Suíça (embora a sua espada fosse deslumbrante). Hector Vivas/Getty Images

O traje nacional da Miss Myanmar foi inspirado numa tradição das comunidades budistas em que uma parte das poupanças de uma família ou de um indivíduo é doada ao mosteiro local. Hector Vivas/Getty Images

Encarnando uma deusa celta do mar, o traje da Miss Irlanda foi feito de tampas de plástico recicladas e lã recuperada - materiais escolhidos para representar a importância de proteger as águas irlandesas dos poluentes. Hector Vivas/Getty Images

A Miss Costa Rica também destacou os ecossistemas marinhos e as praias de seu país em seu traje, que talvez tenha sido tão parecido com "Frozen" quanto com "A Pequena Sereia". Hector Vivas/Getty Images

Os anéis olímpicos que adornam o traje da Miss Curaçao serviram de chamada de atenção para os atletas do país, que, segundo os comentadores do concurso, anseiam por competir nos Jogos com a sua própria bandeira. Hector Vivas/Getty Images

O conjunto drapeado da Miss Grécia - inspirado nas roupas usadas pelas antigas sacerdotisas - vinha acompanhado de um cartaz que parecia pedir a repatriação dos artefactos do país dos museus estrangeiros. Hector Vivas/Getty Images

A Miss Portugal, Marina Machete, desfila na passerelle durante o concurso nacional de máscaras Miss Universo 2023 com um espartilho esculpido e uma manga tipo armadura, saia drapeada e capa. Um look "blindado" da Miss Portugal, que é uma das duas mulheres transgénero a competir na final deste ano. Hector Vivas/Getty Images

Ao fazer uma demonstração de segurança em voo na pista, a Miss Filipinas prestou homenagem ao seu estatuto de reservista na Força Aérea do país com um fato aeronáutico (completo com asas em grande escala, claro). Hector Vivas/Getty Images

O traje da Miss Ucrânia abordava a guerra no seu país - representava o amor de uma mãe pelo seu filho, explicavam os comentadores, e a esperança de um céu livre de mísseis russos. Alex Peña/Getty Images

A Miss Cazaquistão vestiu-se como a antiga rainha guerreira Tomyris num vestido que equilibrava espartilhos de couro esculturais e um toucado dramático com folhos delicados e uma capa transparente. Hector Vivas/Getty Images

Inspirado na cultura inca, o traje da Miss Peru apresentava uma representação em grande escala de um tumi, uma faca cerimonial. Além disso, muitas penas pontiagudas. Alex Peña/Getty Images América do Sul/Getty Images

Um momento quase nupcial da Miss Rússia, que usou um vestido branco com intrincadas contas, véu e coroa. Hector Vivas/Getty Images

Um traje elegante usado pela Miss Malásia. Hector Vivas/Getty Images

Miss Jamaica na passarela. Hector Vivas/Getty Images

A Miss Honduras prestou homenagem ao povo Lenca e ao seu artesanato e arte indígenas - habilidades que sobreviveram durante séculos graças à história oral e à tradição ancestral. Os painéis do seu intrincado traje de penas, miçangas e bordados revelaram retratos de alguns dos artesãos. Hector Vivas/Getty Images

O traje da Miss Eslováquia apresentava um toucado ornamentado feito de lâminas de palha. Hector Vivas/Getty Images

Fiel à sua forma de competir, a Miss França aventurou-se no departamento de trajes do Moulin Rouge. Hector Vivas/Getty Images

A Miss Tailândia usou um traje intrincado em homenagem a uma venerada deusa tailandesa. Hector Vivas/Getty Images

A Miss África do Sul, Bryoni Natalie Govender, exibiu o trabalho de contas Zulu no seu vestido inspirado no sari. Hector Vivas/Getty Images

A Miss México usou um look colorido que mostrava criaturas míticas - uma coruja mágica e um veado, respetivamente, que representam a sabedoria e o foco no folclore tradicional. Hector Vivas/Getty Images

"Chapéu grande, grandes aspirações", brincaram os comentadores do concurso sobre o traje da Miss Mongólia. Hector Vivas/Getty Images