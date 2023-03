Os criadores do próximo filme "Missão Impossível" estão a filmar algumas cenas em Svalbard, na Noruega, e que é um território protegido no Oceano Ártico a meio caminho entre a Noruega continental e o Pólo Norte, e pediram para realizar cerca de 40 aterragens de helicóptero em vários locais. Mas o governador da região recusou o pedido feito pela PolarX, a produtora envolvida, alegando que isto iria perturbar a vida selvagem da região.

A comunicação social local afirma que a decisão foi baseada na seção 73 da Lei do Meio Ambiente de Svalbard, que exige que o tráfego no arquipélago “não danifique ou degrade o ambiente natural … ou cause distúrbios desnecessários às pessoas ou à vida selvagem”. Svalbard, que tem uma população de 2.700 habitantes, é um paraíso para uma grande variedade de espécies, incluindo raposas do Ártico, renas, morsas, cinco espécies de focas, 12 espécies de baleias e cerca de 3 mil ursos polares. A primavera é a época do ano em que as fêmeas saem das cavernas com os filhotes e não devem ser perturbadas.

Segundo o The Guardian, a produtora ainda pediu à agência ambiental da Noruega que anulasse a decisão do governador. Mas esta sexta-feira a produção desistiu das suas pretensões: “Acabámos de ser informados de que a equipa de produção do filme retirou a reclamação a sobre esse assunto”, disse um porta-voz da agência. “A produtora disse que tinha outras soluções."

De acordo com uma carta enviada pelos advogados da produtora, que foi obtida pelo jornal Svalbardposten, "embora uma reclamação à agência ambiental norueguesa tenha sido considerada necessária devido à significativa pressão de tempo, a produção trabalhou continuamente em soluções alternativas para dar resposta às preocupações do governador”. “Esse trabalho tem sido bem-sucedido e as partes não veem mais necessidade de manter a reclamação.”

A equipa de filmagem já está em Svalbard, com alguns elementos instalados no navio PolarXplorer, atracado em Longyearbyen, a capital do arquipélago. O ator Tom Cruise foi fotografado nas ruas de Longyearbyen na quinta-feira. O também produtor do filme recusou-se a discutir o assunto com o Svalbardposten, dizendo apenas: “É maravilhoso estar aqui”.

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two" tem lançamento previsto para 2024.

Mission: accomplished

It was such a privilege to take @TomCruise on an ice cave adventure here in Svalbard and show him the beauty and significance of ice. An absolute dream come true.

Many thanks to PolarX for making it happen! pic.twitter.com/Oi1trqpHZN