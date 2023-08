"Dores de cabeça, quebras musculares, pele muito vermelha, desmaio e convulsões". São todos sintomas de uma insolação provocada pela longa exposição a temperaturas elevadas, começa por explicar à CNN Portugal Sofia Baptista, médica de família no ACeS Porto Ocidental.

Ainda que a “exposição solar direta e prolongada aumente o risco de insolação”, esta “não ocorre só, exclusivamente, neste contexto”, avisa a especialista. Ou seja, sendo provocada pelas “elevadas temperaturas, até à sombra” estas podem estar presentes. Contrariando, assim, a crença de que "a insolação só acontece quando estamos muito tempo expostos ao Sol" - o que revela ser um mito, explica Sofia Baptista.

Insolação: o que é, como se dá e porque acontece

À CNN Portugal, a especialista explica que a contribuir para o mito está o próprio termo “insolação”, uma vez que, ao ter a palavra “sol” na sua composição, é feita uma associação direta entre “insolação” e “exposição ao sol”. No entanto, essa relação não é exclusiva, já que a insolação surge em consequência do calor provocado pela ação solar, que ocorre em mais situações para além da exposição prolongada ao sol, frisa a médica.

A especialista alerta que a “insolação é uma condição grave” que ocorre quando se dá “um aumento da temperatura corporal” (o organismo ultrapassa a sua temperatura média, que ronda os 36 graus Celsius) e "chega ou excede os 40 graus Celsius”, levando a uma situação de desidratação, "provocada pela exposição a calor excessivo" .

Isto é, perante temperaturas elevadas, o mecanismo que o ajuda a arrefecer o organismo, a transpiração, “não é capaz de arrefecer o nosso corpo adequadamente, e consequentemente "ocorre desidratação, com perda de água, sais minerais e nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo” que, sem eles, “pode entrar numa situação de falência”, acrescenta a especialista.

Portanto, "a insolação é uma condição grave e provocada pela exposição a calor excessivo" que ocorre sob diversas circunstâncias.

(Getty Images)

“Todos os mitos são perigosos" avisa Sofia Baptista. "Quando uma pessoa tem uma crença que vai contra aquilo que é verdade, pode não se proteger adequadamente”, acrescenta a médica que partilhou com a CNN Portugal conselhos para se proteger nos dias de grande calor, assim como formas de agir caso venha a sofrer de uma insolação ou esteja presente caso outros fiquem nessa situação.

Nomeadamente, nos dias de maior calor deve “evitar exposição solar e praticar exercício físico entre as 11 e as 17 horas”, aconselha a médica, devendo antes fazê-lo à “noite ou de manhã cedo”. Além disso, procure “espaços à sombra, com ar condicionado, ventilador, roupa larga e chapéu largo com abas longas”. Porém, se ficar exposto a altas temperaturas, a médica aconselha a pulverizar-se com “água fresca” - e deve sempre "beber água" e deslocar-se para um “local fresco”.

Se chegar ao ponto de ficar com uma insolação e consiga detetá-la por “sentir exaustão pelo calor, dores de cabeça, pele muito vermelha e/ou quebras musculares” a médica diz que “é o momento de tomar medidas”. A primeira é procurar “um local fresco e hidratar-se”. Mas alguém com insolação pode chegar a "uma situação muito avançada", ficando mentalmente confusa, com convulsões, e até desmaiar". Neste caso, apenas quem está “por perto” pode ajudar e chamar “assistência médica”. Enquanto se aguarda por ajuda médica, é importante colocar a pessoa num ambiente fresco e borrifá-la com água gelada” - “para arrefecer” quem esta a sofrer um caso mais avançado de insolação.