Devemos mesmo beber mais água no verão? Sim, mas atenção aos excessos

A água é essencial para a existência de vida, bebê-la faz parte do quotidiano do ser humano. Mas será que no verão precisamos desta substância com maior abundância?

À CNN Portugal, a nutricionista Carla Castrelo, garante que "há, sem dúvida, durante o verão uma maior ingestão de água do que durante o inverno".

E a culpa dessa necessidade acrescida é do aumento das temperaturas. Isto porque faz com que se percam mais líquidos do organismo através da transpiração e, se ocorrer em excesso e a água não for reposta, pode levar a casos de desidratação, explica a especialista.

Ainda que não exista uma medida exata para a ingestão de líquidos na época balnear, visto que "depende de organismo para organismo", a nutricionista faz uma recomendação clara: deve-se beber um copo água de hora em hora, ao longo do dia. E é importante cumprir esta regra "mesmo que não tenha sede", diz Clara Castrelo.

Assim, a ingestão de água permite “controlar a temperatura corporal e manter os níveis de hidratação regularizados”, essencial para que “o corpo funcione de forma estável, regulada e com a tensão arterial adequada”, explica a especialista.

De acordo com a nutricionista, “a água vai ajudar a promover a oxigenação das células”. O que resulta em vários benefícios para o corpo. Aliás, ter bons níveis de hidratação "ajuda na cicatrização de queimaduras ou feridas”; "promove o metabolismo", logo, potencia a perda de peso; evita a fadiga e o cansaço mental, “reduz os níveis de stress”; “desintoxica o organismo”; “mantém a saúde da pele” e “ajuda na cicatrização de feridas”, afirma.

A especialista acrescenta que, caso a pele fique com queimaduras ou o organismo em situação de insolação enquanto estiver desidratado “vai ser um pouco invasivo no sistema, a pele vai ficar fragilizada”. Mas com o corpo hidratado, as células ficam mais ativas e permite ao “mecanismo de regulação da temperatura ter uma reação na epiderme” auxiliando na proteção e na reparação da pele, esclarece a especialista.

Mais vale prevenir do que remediar

Importa salientar que, quando "estamos imenso tempo sem beber água" dá uma sensação ao organismo de "sede repentina". Esta situação representa um "indício de que já se está a atingir níveis de desidratação", alerta.

Esta situação é um sinal que o organismo lança “quando está saturado e precisa de haver ingestão de água". Isto, "para manter a temperatura corporal estável e haver um ajuste com a temperatura exterior”, confirma a nutricionista, adiantando que "deve beber água com regularidade, de hora a hora, ao longo do dia”, para evitar o pior e promover a saúde do organismo.

Fique atento ao excesso

Como tudo o que é demais é exagero, o mesmo se passa com a ingestão de água. A nutricionista recomenda que se deve ficar atento em caso de ingestão de grandes quantidades de água. Verifique se a água está a sair do organismo através da transpiração ou urina, e caso note que está com pés e mãos inchados, desconforto abdominal ou barriga inchada pode ser sinal que está a requer os líquidos no seu organismo.