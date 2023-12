Este vestido de noite dos anos 80, usado pela Princesa Diana, acaba de bater um recorde num leilão

Um vestido usado pela primeira vez pela Princesa Diana em 1985 foi vendido em leilão por um valor recorde de 1,148 milhões de dólares, cerca de 1,04 milhões de euros, 11 vezes mais do que a estimativa inicial.

O vestido azul e preto, desenhado pelo estilista Jacques Azagury, é agora o vestido mais caro usado pela princesa a ser vendido em leilão, esmagando o anterior recorde de cerca de 581 mil euros, informou a casa de leilões de Los Angeles Julien's Auctions em comunicado.

A Princesa Diana, na foto, com o vestido

Diana usou o vestido, com um corpete de veludo preto bordado com estrelas, na cidade italiana de Florença, em abril de 1985, e em Vancouver, no Canadá, em maio de 1986.

O vestido foi vendido juntamente com uma ilustração a condizer, no âmbito do leilão "Hollywood Legends" da Julien's, que terminou no domingo passado.

O vestido foi desenhado pelo estilista Jacques Azagury

A venda também incluiu uma blusa de chiffon cor-de-rosa usada por Diana no seu retrato de noivado em 1981. Foi vendida por cerca de 346 mil euros, quase quatro vezes a estimativa inicial.

No início deste ano, uma peculiar camisola de lã adornada com ovelhas tinha estabelecido o recorde da camisola mais cara alguma vez vendida em leilão e o preço mais elevado pago por uma peça de vestuário usada por Diana, ao atingir 1,037 milhões de euros num leilão em Nova Iorque. Diana usou a camisola em 1981, quando estava noiva do Rei Carlos III, na altura o herdeiro do trono britânico.