Operação europeia contra moeda falsa: PJ integrou operação da Europol em que foram apreendidos 14 milhões de euros

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação coordenada pela Europol em que foram apreendidos 14 milhões de euros em moeda falsa, anunciou esta segunda-feira a PJ.

Em comunicado, a PJ refere que a operação “Decoy”, que decorreu entre 15 de junho de 2023 e 31 de janeiro último, foi desenvolvida no âmbito do EMPACT (iniciativa que visa combater as principais ameaças para a União Europeia em matéria de criminalidade) e liderada por Portugal, Espanha e Áustria.

A operação juntou forças policiais e alfandegárias de 18 países europeus e teve como objetivo impedir a distribuição de notas e moedas falsas através dos serviços postais de toda a Europa.

A participação de Portugal esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ e da Delegação Aduaneira das Encomendas Postais da Autoridade Tributária (AT).

No período em causa, em Portugal foram apreendidas 29 encomendas, envolvendo cerca de seis mil notas falsas (maioritariamente euros, mas também dólares norte-americanos e libras esterlinas), num valor global superior a 250 mil euros.

A Europol e o OLAF/Organismo Europeu de luta antifraude apoiaram a operação, facilitando a partilha de informações, ajudando a detetar encomendas suspeitas e refinando os indicadores de risco para futuros esforços de combate à distribuição de moeda falsa, indicou ainda a PJ.