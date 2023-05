Mistério resolvido? Historiador garante que descobriu a ponte do cenário da Mona Lisa

Uma ponte e uma estrada atrás de Mona Lisa, no famoso quadro de Leonardo da Vinci, foram muitas vezes consideradas imaginárias, mas afinal podem estar em Romito, uma pequena cidade na Toscânia italiana.

Ao longo dos anos, a pintura a oléo de Leonardo Da Vinci gerou inúmeras especulações quanto ao pano de fundo. Entre as teorias anteriores estavam a ponte medieval de Bobbio, na provincia de Piacenza, e a Ponte de Buriano, perto de Latteria.

A descoberta recente do historiador Silvano Vinceti, com a colaboração da associação cultural La Rocca, baseou-se em documentos históricos e comparações entre imagens de drones e a pintura. E veio agora afastar essas hipóteses a partir do número de arcos: a ponte na pintura tinha quatro arcos, assim como a de Romito. Já a de Buriano e a de Bobbio têm seis.

Vicenti mediu a largura entre as margens do rio e, utilizando o tamanho do arco restante, determinou que quatro arcos do mesmo tamanho se encaixavam perfeitamente no espaço.

Para o especialista, não restam dúvidas: a ponte da famosa pintura de Leonardo da Vinci é, afinal, a "ponte etrusco-romana de Romito".