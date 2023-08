A5 reaberta no sentido no sentido Cascais-Lisboa após fogo em Monsanto

O trânsito na Autoestrada 5 (A5) foi hoje à noite reaberto no sentido Cascais-Lisboa na zona de Monsanto, anunciou a concessionária Brisa, depois de um incêndio no parque florestal ter motivado o corte da via nos dois sentidos.

Num comunicado divulgado perto das 23:30, a empresa referiu que o trânsito se mantém “cortado no sentido Lisboa-Cascais, antes do Viaduto Duarte Pacheco”.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio, que deflagrou cerca das 22:00, foi dado como extinto às 23:15.

Apesar da evolução do combate às chamas, no local estavam, às 23:43, 105 operacionais e 30 viaturas, de acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, o fogo, que deflagrou cerca das 22:00, teve início numa viatura a arder e as chamas propagaram-se ao espaço florestal.

O comandante do regimento, Tiago Lopes, disse à Lusa não se saber ainda quem eram os ocupantes da viatura, que estava vazia quando os meios de socorro chegaram ao local.

A polícia está, por isso, a tentar identificá-los.

O comandante indicou que, perto das 23:30, os bombeiros estavam a fazer trabalhos de rescaldo.