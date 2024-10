Influencer que expôs "monstro do Barreiro" condenado a pagar multa por agressão

O Influencer que expôs monstro do Barreiro foi condenado a pagar multa por episódio num café junto ao tribunal denunciando a identidade do suspeito, tendo acabado ambos envolvidos em agressões, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal)

Telmo Ascenso conhecido nas redes sociais como “Luva di Nike” é um influencer do Barreiro que em março expôs nas redes sociais Bruno Costa como sendo o homem responsável por aterrorizar várias mulheres na margem sul do Tejo.

Agora o tribunal condenou Telmo a pagar uma multa de 1.600 euros pelo comportamento. O influencer informou nas redes sociais daquilo que diz ser uma “injustiça” por “fui atrás de um violador para o expor por tudo o que tem feito a mulheres nestes últimos 10 anos ele veio para cima de mim e eu defendi-me e eu agora é que ainda vou ter de pagar”

"1.600 euros que eu vou tirar do meu bolso. Taxa de justiça penal porque tive dez dias para pagar rápido. E porquê? Para bater em violador, família", ouve-se Telmo afirmar nos vídeos que divulgou nas redes sociais. "Vou atrás de um violador para expôr, mano. Um gajo que faz mal a mulheres, mano. Ele vem para cima de mim (...) estou-me a defender, autodefesa. E ainda sai daqui a ganhar para eu gastar mil e seiscentos paus. Mas tranquilo".

Em março, a população tentou fazer justiça pelas próprias mãos, quando o "monstro" regressou ao Barreiro, por temerem que o suspeito continue a atacar mulheres na zona do Barreiro. O caso preocupa a polícia, que está atenta e tenta a todo o custo evitar novas vítimas mas também garantir a integridade física do suspeito.

Entre 2012 e 2024 foram notificadas às autoridades mais de 50 situações relacionadas com Bruno Costa, que ainda foi internado, mas acabou em liberdade.