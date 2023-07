Montanha-russa avaria-se com passageiros a meio da viagem

Uma montanha-russa avariou a meio da viagem, causando o pânico entre os visitantes do parque Adventure Island, em Essex, no Reino Unido. A atração mais célebre do parque temático parou a meio, deixando os passageiros suspensos num ângulo de 90 graus.

Os visitantes do parque rapidamente captaram e partilharam imagens nas redes sociais, mostrando os passageiros presos na montanha-russa "Rage", bloqueados numa posição vertical a 22 metros do solo.

JUST IN - Watch as a rollercoaster in Southend, England breaks down, riders are left hanging in midair.



