Um morto em despiste em Montargil

Uma pessoa morreu este sábado devido ao despiste do automóvel em que seguia, em Montargil, Ponte de Sor, distrito de Portalegre, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alto Alentejo da proteção civil.

O acidente ocorreu pelas 7:50 na estrada municipal 1061, e às 09:00 a circulação do trânsito estava condicionada, fazendo-se de forma alternada.

A essa hora ainda se mantinham no terreno 14 operacionais e seis veículos de socorro.

O óbito foi declarado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), adiantou a fonte à agência Lusa.