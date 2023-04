A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o homicídio de um jovem de 19 anos, morto a tiro no domingo junto a um bar no Monte da Caparica, em Almada, mas o agressor ainda não foi identificado.

Segundo revelou hoje à agência Lusa fonte da Judiciária de Setúbal, está em curso a investigação para tentar identificar e deter o autor, ou autores, dos disparos que atingiram mortalmente o jovem de 19 anos e provocaram ferimentos ligeiros em mais duas pessoas, de 16 e 27 anos.

A mesma fonte admitiu, no entanto, que até ao momento não foi identificado o agressor, nem são conhecidas as motivações do crime.

No domingo, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR disse que o jovem de 19 anos ainda foi assistido nas urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

De acordo com a mesma fonte, os disparos com arma de fogo que atingiram os três jovens ocorreram, por volta das 06:00, junto a um bar localizado na Rua da Bela Vista, no Bairro Branco, Monte da Caparica, Almada.