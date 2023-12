Há um monte submarino gigante que tem quase o dobro da altura do edifício mais alto do mundo

Uma enorme montanha submarina, também conhecida como monte submarino, foi descoberta no fundo do Oceano Pacífico, ao largo da costa da Guatemala.

O monte submarino é provavelmente um remanescente de um vulcão extinto, como a maioria dos montes submarinos, de acordo com a NOAA Ocean Exploration, um programa federal que faz parte da National Oceanic and Atmospheric Administration, dos Estados Unidos. Com 1.600 metros de altura, tem quase o dobro da altura do Burj Khalifa do Dubai, o edifício mais alto do mundo, de acordo com um comunicado de imprensa do Schmidt Ocean Institute, uma organização sem fins lucrativos que promove a investigação oceanográfica.

A descoberta da enorme estrutura - que cobre 14 quilómetros quadrados e se situa 2.400 metros abaixo do nível do mar - ocorreu em julho durante uma expedição do SOI, que faz parte dos esforços do instituto para explorar ainda mais o oceano, utilizando um navio de investigação conhecido como Falkor. O navio foi concebido para mapear o fundo do mar utilizando uma ecossonda multifeixe, que envia ondas sonoras para o fundo do oceano num padrão em forma de leque, medindo depois o tempo que o som demora a chegar ao fundo do oceano e a regressar.

Tomer Ketter, um hidrógrafo e técnico marinho do Schmidt Ocean Institute, também estava a bordo, revelou um porta-voz do instituto, e Ketter confirmou que o monte submarino não constava de nenhuma base de dados que medisse as profundidades dos oceanos, incluindo a Carta Batimétrica Geral dos Oceanos.

"Um monte submarino com mais de 1,5 quilómetros de altura que, até agora, tem estado escondido sob as ondas realça o quanto ainda temos de descobrir", afirma Jyotika Virmani, diretora-executiva do Schmidt Ocean Institute, no comunicado de imprensa. "Um mapa completo do fundo do mar é um elemento fundamental para a compreensão do nosso oceano, por isso é emocionante viver numa era em que a tecnologia nos permite mapear e ver pela primeira vez estas partes fantásticas do nosso planeta".

O monte submarino foi descoberto a 84 milhas náuticas (cerca de 155 quilómetros) da Zona Económica Exclusiva da Guatemala. Estima-se que existam mais de 100 mil montes submarinos com mais de mil metros de altura no mundo, mas menos de um décimo de 1% foi explorado, de acordo com a NOAA.

O monte submarino foi descoberto em julho durante uma expedição do Schmidt Ocean Institute com o navio de investigação Falkaor (CNN)

"Os montes submarinos só foram explorados relativamente recentemente devido ao advento de submersíveis ocupados por humanos e veículos operados remotamente (ROVs) muito capazes", explica Les Watling, professor emérito de biologia da Universidade do Havaí em Manoa, por email. Watling não esteve envolvido na descoberta, mas fez parte de uma exploração do Schmidt Ocean Institute em 2019.

Encontrar um monte submarino

"O facto de não estar no mapa é um pouco surpreendente", diz Watling, observando que a maior parte do fundo do oceano é inexplorada. (A NOAA estima que menos de 25% do fundo do oceano tenha sido mapeado até 2023).

Os investigadores dos oceanos sabem onde se encontra a maioria dos montes submarinos - mesmo os que ainda não foram mapeados e explorados - devido aos altímetros de radar por satélite, que são utilizados para detetar ligeiras diferenças na altura do mar, medindo o tempo que demora um impulso de radar enviado por um satélite a atingir a superfície do oceano e a regressar, lembra Watling. Acima da localização de uma montanha submarina, a superfície do oceano vai se inclinar ligeiramente, permitindo a deteção das grandes montanhas submarinas.

A cerca de 11 quilómetros de distância do local onde o monte submarino foi cartografado, a altimetria por satélite tinha mostrado um monte submarino modelado, que era muito provavelmente este monte submarino recentemente cartografado, diz Ketter, uma vez que a localização exata do modelo pode estar errada devido a outras massas de terra na área. O monte submarino não foi mapeado ou conhecido anteriormente, apenas a sua localização foi prevista a partir de dados de satélite, disse ele.

O monte submarino recém-descoberto pode ser mais alto do que o edifício mais alto do mundo, mas alguns já foram encontrados com uma altura de quatro mil metros ou mais, refere Watling. A montanha mais alta do mundo, Mauna Kea, no Havaí - que mede mais de 10.210 metros da base ao pico - começou como um monte submarino, segundo a NOAA.

Os montes submarinos atuam como pontos quentes de biodiversidade

Devido à formação geológica de um monte submarino, as montanhas tendem a servir como pontos quentes de biodiversidade, proporcionando uma superfície dura à qual os corais, esponjas e outros invertebrados marinhos se podem agarrar.

"Os montes submarinos criam ecossistemas distintos porque as correntes normalmente lentas sobre o fundo do mar aceleram até 10 vezes à medida que contornam estas obstruções", diz Tony Koslow, oceanógrafo investigador emérito do Instituto Scripps de Oceanografia da Universidade da Califórnia, em San Diego.

As correntes aceleradas criam o substrato de rocha dura ao qual os invertebrados se fixam, ao mesmo tempo que atraem outra fauna que se alimenta de partículas de comida arrastadas pelas correntes, acrescenta Koslow, autor de "The Silent Deep: The Discovery, Ecology, and Conservation of the Deep Sea". O autor não esteve envolvido nesta descoberta.

Os investigadores estimam que 15% a 35% das espécies endémicas dos oceanos vivem num ecossistema de montes submarinos, e as espécies migratórias também procuram as estruturas para se reproduzirem, alimentarem ou procurarem refúgio, de acordo com a Pew Charitable Trusts.

"A incrível diversidade de vida nos montes submarinos só foi reconhecida há relativamente pouco tempo", conclui Koslow. "Talvez o aspeto mais significativo desta descoberta seja o facto de confirmar que o fundo do mar ainda está mal mapeado".