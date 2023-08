Morto à catanada em quinta de acampamento de luxo em Montemor-o-Novo

Um homem foi morto esta quarta-feira à catanada na Quinta da Alada, em Montemor-o-Novo, apurou a CNN Portugal.

O alerta foi dado às 08:10 e o óbito foi declarado no local. Trata-se de um homem de 45 anos.

O suspeito do crime é o dono da Quinta da Alada, uma estância de glamping (acampamento de luxo).

A Polícia Judiciária foi acionada para o local e está a tentar perceber se a morte aconteceu na sequência de um assalto ou se está relacionada com motivos passionais.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais (bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e PJ), auxiliados por seis viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.