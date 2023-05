"Temos de saber a verdade e tirar consequências": Montenegro pede justiça "rápida" no caso de alegada troca de favores

Buscas a Medina: emails com “grande interesse” sobre a Torre de Picoas

O pacto entre PS e PSD nas autárquicas, o prédio de 10 andares dos filhos de Luís Filipe Vieira, o suposto pedido de Pedro Guerra. Tudo sobre as suspeitas que envolvem Fernando Medina

O presidente do PSD defendeu ser necessário “saber a verdade e tirar consequências” sobre a alegada troca de favores entre o PS e os sociais-democratas em Lisboa, exigindo que a justiça “seja rápida e conclua" a investigação.

“É impossível pactuar com a corrupção da democracia. Temos de saber a verdade e tirar consequências. Exige-se que a justiça seja rápida e conclua esta investigação”, sublinhou Luís Montenegro numa publicação na rede social Twitter.

A publicação do líder social-democrata, feita pelas 00:30 desta quarta-feira, surge após uma reportagem emitida esta terça-feira à noite pela TVI/CNN Portugal sobre uma alegada troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para eleições autárquicas de 2017, de forma a garantir a manutenção de certas freguesias lisboetas.

No caso são citados o antigo presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina (atual ministro das Finanças), o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e o ex-deputado do PSD Sérgio Azevedo.

A reportagem da TVI/CNN Portugal cita, por várias vezes, indícios da procuradora Andrea Marques e da Polícia Judiciária, incluindo escutas telefónicas e emails apreendidos do computador de Fernando Medina.

A peça remete ainda para “acordos políticos entre Sérgio Azevedo (PSD), Duarte Cordeiro e Fernando Medina (PS) para a colocação de pessoas em lugares para avenças e posições estratégicas” em 2017, detalhados por uma investigadora da PJ num relatório do processo Tutti Frutti.