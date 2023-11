Banco Montepio passa de lucro a prejuízos de 21 milhões de euros até setembro

O Banco Montepio teve prejuízos de 21,2 milhões de euros entre janeiro e setembro, valor que compara com os lucros de 23,9 milhões de euros do mesmo período de 2022, disse em comunicado.

Já o resultado recorrente (sem efeitos extraordinários) foi positivo em 94,9 milhões de euros.

No comunicado divulgado esta segunda-feira, o banco explica que o resultado recorrente exclui o efeito da reclassificação da reserva cambial no valor de 116,1 milhões de euros devido à venda do Finibanco Angola (ocorrida no primeiro semestre), pelo que o prejuízo consolidado não tem "qualquer impacto na situação líquida ou nos rácios de capital".

Menos 208 trabalhadores até setembro

O Banco Montepio reduziu 208 trabalhadores em Portugal entre janeiro e setembro, face ao período homólogo. No fim de setembro, o Banco Montepio tinha 2.875 trabalhadores, menos 168 quando comparado com o final de 2022.

Quanto a agências em Portugal, eram 234 em setembro, menos cinco do que em final de 2022. Face a setembro do ano passado a redução é de 12 balcões.

Nos últimos anos o Montepio levou a cabo um processo de reestruturação, com venda de participações, fecho de agências e saída de trabalhadores (através de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo). Em outubro, o Banco Montepio disse à Comissão de Trabalhadores que concluiu o processo de redução de funcionários.

No final de 2020, o Banco Montepio tinha 3.351 funcionários, pelo que em setembro deste ano são menos 476 do que eram então.

Quanto a agências, no fim de 2020, eram 298 em Portugal. Assim, até setembro deste ano encerraram-se 64.