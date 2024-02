Presidente da Associação Mutualista Montepio Geral ganha meio milhão de euros por ano

Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), recebe um vencimento fixo anual bruto de 415 mil euros, mais uma pensão de 121.800 euros, totalizando assim, mais de meio milhão de euros brutos por ano, avança o jornal Público desta quarta-feira.

Segundo a publicação, a reforma provém de descontos feitos particularmente no período em que foi diretor do grupo Montepio e deverá aumentar quando completar dez anos na administração, altura em que passará a receber anualmente 207 mil euros.

O elevado valor auferido por Virgílio Lima é revelado na véspera da atribuição dos bónus - que acrescem aos vencimentos - e numa altura em que a mutualista vive, tal como o próprio Público refere, numa altura de debilidades financeiras. Em 2023, o banco registou uma queda de 16% dos lucros.

Para além do presidente do grupo, também Pedro Leitão, principal executivo do Banco Montepio, aufere um salário anual de 395.479 euros brutos, enquanto Manuel Ferreira Teixeira, presidente não executivo do Banco Montepio, recebe 225.958 euros.

No total, a mutualista paga mais de um milhão de euros ao três gestores de topo entre associação e banco.