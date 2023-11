Moody´s sobe rating de Portugal apesar da crise política

No meio da crise política, a agência norte-americana Moody’s decidiu subir em dois níveis, de ‘Baa2’ para ‘A3’, o rating de Portugal. É a terceira agência a melhorar a notação da dívida portuguesa este ano, depois da Fitch e da DBRS.

No final de setembro, a Fitch também subiu o rating de Portugal, de ‘BBB+’ para ‘A-‘, com perspetiva da dívida portuguesa em “estável”. E, em julho, a agência canadiana DBRS melhorou a notação da dívida soberana portuguesa para ‘A’, com perspetiva “estável”. Há 12 anos que Portugal não estava no patamar ‘A’ de duas agências, como lembraram as Finanças na altura.

Já a Standard and Poor’s, no início de setembro, melhorou a perspetiva para a dívida soberana de “estável” para “positiva”, no que costuma ser o passo anterior a uma revisão em alta da notação do país.