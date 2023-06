Vocalista dos Moonspell assistido no fim de um concerto por problema agudizado pela “exaustão” e “depressão”

O vocalista dos Moonspell, Fernando Ribeiro, foi assistido após o concerto de quinta-feira, no Mystic Festival, em Gdańsk, na Polónia. Numa publicação no Facebook, o músico explica que sofreu um problema de estômago, agudizado “pela sensação de exaustão e depressão”, que o atingem ultimamente.

“Estou atualmente a ser observado num hospital de Lisboa e tenho a certeza que tudo ficará bem. O meu problema de saúde é uma condição estomacal, nada a ver com drogas (que eu não uso) ou álcool (não tenho bebido ultimamente), piorado pela sensação de exaustão e (sim) depressão que me atinge ultimamente e que vou superar com o tempo”, escreveu.

Na mesma publicação, na página oficial da banda, Fernando Ribeiro agradece e pede desculpas ao público do Mystic Festival, no “concerto mais difícil”, em 30 anos de Moonspell. “A vida, ultimamente, não tem sido gentil comigo. A pandemia, o regresso com três meses de digressão em condições duras, assuntos pessoais, o estado feio do nosso mundo e alguns problemas de saúde têm-se acumulado e ontem esmaguei sob o peso à vossa frente”, lamentou.

Na mesma publicação, o músico agradece à equipa de paramédicos que o ajudou e o deixou com condições para regressar a Portugal.