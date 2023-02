O rapper Morad foi detido na tarde desta quinta-feira em Barcelona, depois de ter ameaçado de morte um agente da polícia catalã.

De acordo com os meios de comunicação espanhóis o músico foi detido perto de sua casa, na cidade de L’Hospitalet de Llobregat.

Em causa está uma acusação de atentado a agentes da autoridade, depois de o jovem de 23 anos ter ameaçado um polícia na sequência de uma discussão ocorrida no trânsito.

Esta é já a segunda vez que Morad é detido em poucos meses, depois de em outubro ter sido preso por causar distúrbios à ordem pública, quando estava com um grupo e queimou vários carros e contentores.

Isso mesmo motivou que as autoridades o tivessem proibido de frequentar a zona do bairro da Florida, precisamente o local em que o rapper acabou por se envolver em desacatos com a polícia.

O carro estava num local com amigos e perto de um carro que estava mal-estacionado. A polícia chamou a atenção para o cenário, mas o rapper decidiu colocar-se entre o grupo e os agentes, sugerindo que o levassem detido, o que aconteceu. Foi aí, num momento mais aceso, que Morad terá ameaçado um dos agentes de morte, acusando-o de racismo.