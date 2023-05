Guterres empossa Moreira da Silva como diretor executivo de um órgão da ONU

O antigo ministro social-democrata Jorge Moreira da Silva anunciou que foi esta quinta-feira oficialmente empossado como diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS) pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Os choques globais sem precedentes exigem um impulso dramático na solidariedade e no multilateralismo. Fiquei muito honrado em ser oficialmente empossado hoje como diretor executivo do UNOPS pelo secretário-geral, António Guterres", escreveu Moreira da Silva na rede social Twitter.

"Estou comprometido em trabalhar com minha equipa, apoiando os nossos parceiros na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", acrescentou o ex-candidato à liderança do PSD, publicando uma fotografia sua ao lado de Guterres.

I am deeply honored to be appointed as the new Executive Director of @UNOPS – the @UN agency for infrastructure and project management across development, humanitarian, peace and security efforts. https://t.co/zo0FnrjW3M