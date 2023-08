36 anos: morreu Darren Kent

O escritor e ator Darren Kent, conhecido pela sua participação na série “A Guerra dos Tronos”, morreu na passada sexta-feira aos 36 anos, avança o El País. A notícia da morte só foi conhecida terça-feira.

Até agora não é pública a causa da morte do artista. Além de uma doença de pele rara, há alguns anos foi-lhe diagnosticada osteoporose (doença que aumenta o risco de fratura dos ossos) e artrite (doença que faz com que "sistemas de defesa do corpo ataquem os tecidos do próprio organismo em vez de atacarem microrganismos ou substâncias externas”, lê-se no site da CUF), escreve o El País.

A notícia da morte foi avançada esta terça-feira pela agência que representava o ator, a Carey Dodd Associates, através de uma publicação nas redes sociais, na qual assegura que os últimos momentos de Kent foram passados juntos “dos seus pais e do seu melhor amigo”

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK