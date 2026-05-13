"Aflição... Se eles tivessem aparecido salvavam o meu querido filho" - mas José morreu - TVI

"Aflição... Se eles tivessem aparecido salvavam o meu querido filho" - mas José morreu

  • Há 1h e 47min

Bombeiros foram acionados para localidade errada, homem com epilepsia morreu à espera de ambulância

José Luís tinha 48 anos e sofria de epilepsia, "depois de ter a tontura ele só me disse assim, 'pai, isto não é nada, é só uma tontura'". Foi no domingo à tarde, na Moita do Lobo, Santarém, o pai explica o que aconteceu a seguir: "Ao mesmo tempo que ele me dizia aquilo, pumba, pronto", o pai diz "pumba, pronto" enquanto faz um gesto com a cabeça a simular o filho a cair para o lado.

O pai ligou para as urgências pelas 17:54, foi dado ao caso o segundo grau de prioridade, o que significa que a resposta ao pedido de ajuda tem de ser dada em 16 minutos - no máximo. Onze dos 16 minutos foram para acionar os bombeiros de Santarém, mas dirigiram-se para o local errado, "Moita do Lobo, aqui no concelho, só há esta", lamenta o pai.

Quando os bombeiros recebem a nova morada percebem que a prioridade do caso foi alterada para o nível máximo, nesse caso o socorro tem oito minutos para chegar. Eram 18:16, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.

"Tentei, tentei a fazer a reanimação, fiz isso a ligar para o INEM", conta o pai. Mas não havia viaturas médicas de emergência e reanimação disponíveis - e, de acordo com a fita do tempo da central do INEM, os bombeiros informaram que não tinham desfibrilhador, já que a prioridade do caso só foi alterada a meio do caminho.

"Não é aceitável que o INEM tenha ambulâncias a ser ativadas no sistema sem desfibrilhador."

Toda a história contada no vídeo no topo deste artigo.

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