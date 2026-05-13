"Sou negro e sou gay": morreu o histórico Jason Collins

  • Há 1h e 3min
Jason Collins

Tinha 47 anos

O antigo basquetebolista Jason Collins, o primeiro desportista de uma grande competição dos Estados Unidos a assumir a homossexualidade, morreu terça-feira, aos 47 anos, informou a família e a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Jason Collins morreu após "uma luta contra um glioblastoma, um tumor cerebral", detalhou a família do antigo poste, que terminou a carreira em novembro de 2014, ao serviço dos Brooklyn Nets, um ano depois de ter anunciado a sua homossexualidade.

Collins disputou um total de 735 jogos em 13 temporadas na NBA em seis equipas diferentes, entre as quais Boston Celtics, Washington Wizards e os Nets, cuja franquia sediada em New Jersey ajudou a chegar à final em 2002 e 2003.

"Sou um poste da NBA de 34 anos. Sou negro e sou gay", revelou o basquetebolista, em abril de 2013, no artigo feito para a revista Sports Illustrated em conjunto com o escritor Franz Lidz.

Então, sem clube após ter deixado os Washington Wizards, tornou-se o primeiro desportista assumidamente homossexual de uma das principais ligas norte-americanas, das quatro principais modalidades (basquetebol, hóquei no gelo, futebol americano e basebol).

"Eu não tinha a ambição de ser o primeiro atleta de uma grande desporto nos Estados Unidos a assumir a revelar a minha homossexualidade. Mas agora que o fiz, estou feliz para iniciar a conversa (…). Desejaria não ser a criança na sala de aula que levanta a mão para dizer: 'Eu sou diferente'. Se alguém o tivesse feito, eu seguiria o meu caminho. Mas ninguém o fez e é por isso que estou a levantar a mão", escreveu, então, Collins.

