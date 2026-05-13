"Perda trágica": morreu Brandon Clarke, 29 anos - TVI

"Perda trágica": morreu Brandon Clarke, 29 anos

  • Há 15 min
Brandon Clarke

"Jamais será esquecido"

O basquetebolista canadiano Brandon Clarke, extremo dos Memphis Grizzlies, morreu aos 29 anos, anunciou esta equipa da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

“Estamos profundamente tristes com a trágica perda de Brandon Clarke”, escreveu a equipa numa nota de pesar publicada nas redes sociais.

Os Memphis Grizzlies lembram Clarke como um “colega de equipa excecional e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis jamais será esquecido”.

“Expressamos as nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos neste momento difícil”, acrescentam.

As circunstâncias da morte são ainda desconhecidas.

Nascido em Vancouver, no Canadá, Clarke foi a 21.ª escolha do Draft da NBA de 2019, selecionado pelos Oklahoma City Thunder e imediatamente trocado para os Memphis Grizzlies, franquia pela qual disputou sete temporadas.

Na NBA, somou 309 jogos com médias de 10,2 pontos, 5,5 ressaltos e 1,3 assistências, tendo sido incluído na equipa de novatos no seu ano de estreia. Esta época, participou apenas em dois encontros, depois de sofrer uma grave lesão em março.

No mês passado, Clarke tinha sido detido no Arkansas após uma alegada perseguição policial a alta velocidade, sendo acusado de posse e tráfico de droga e fuga. O processo ainda permanecia em aberto, segundo a imprensa local.

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