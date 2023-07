Mulher morre atropelada na A5 no sentido Cascais-Lisboa

Uma mulher morreu esta quinta-feira vítima de um atropelamento na autoestrada A5, no sentido Cascais-Lisboa, junto à zona do Lagoas Park, encontrando-se o trânsito “muito condicionado”, segundo fontes da GNR e da Brisa.

Segundo a porta-voz da Guarda Nacional Republicana (GNR), Mafalda de Almeida, “uma mulher, de 54 anos, morreu esta quinta-feira vítima de atropelamento, ao quilómetro 12”.

De acordo com a mesma fonte, que desconhecia as circunstâncias do acidente e o motivo pelo qual a mulher estava a andar na autoestrada, o alerta foi dado pelas 10:15.

Contactada pela Lusa, fonte da Brisa, concessionária da autoestrada, revelou que o “trânsito na A5 está muito condicionado” no sentido Cascais-Lisboa, em frente à zona empresarial do Lagoas Park (concelho de Oeiras, distrito de Lisboa) “devido a um incidente”.