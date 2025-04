Agressão violenta provoca a morte de um homem em Corroios

Um homem morreu na madrugada de domingo após ser alvo de uma violenta agressão na Quinta das Lagoas em Corroios.

A vítima, com cerca de 40 anos, foi agredida no interior do bairro e os meios de emergência chamados ao local. Após receber os primeiros socorros acabou por falecer dentro da ambulância.

No local estiveram os bombeiros da Amora, a PSP e depois a PJ que ficou responsável pela investigação.

A armam usada na agressão terá sido um martelo. Fonte da PSP disse à Lusa que o homicídio aconteceu “na via pública”, cerca das 02:00 da madrugada. "O suspeito que terá fugido, mas foi intercetado”, acrescentou.