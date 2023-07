Um morto e um ferido grave em despiste de transporte de valores na A28 na Póvoa de Varzim

O despiste de uma viatura de transporte de valores na A28, em Aver-O-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim (Porto), fez um morto e um ferido grave e provocou o encerramento do trânsito junto ao quilómetro 33, disse fonte oficial.

Fonte da GNR disse à Lusa que a vítima mortal era um homem de 44 anos de idade e que o ferido grave é um homem com 58 anos.

A mesma fonte da GNR adiantou que há filas de cerca de três quilómetros, no sentido Porto-Viana do Castelo, e que o trânsito vai continuar cortado, aconselhando os automobilistas a seguirem viagem pela Estrada Nacional 3 como alternativa.

"No terreno decorrem as operações de transferência dos valores para outro meio de transporte", explicou a fonte da GNR, acrecentando que para já não há previsão de hora para a reabertura da A28, porque também é necessário chegar o reboque para retirar a viatura acidentada.

Em declarações à Lusa fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Porto disse que o alerta do despiste da viatura de transporte de valores foi registado às 07:46 e que provocou um morto e um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

A Lusa contactou fonte do Hospital de São João para saber o estado de saúde do ferido grave, mas ainda não foi possível saber.

O despiste ocorreu ao quilómetro 33, na zona de Aver-O-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

No local do acidente estiveram 17 elementos da corporção de Bombeiros de Vila do Conde, com oito viaturas, uma equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital Pedro Hispano.

Estão no local seis militares da GNR enquanto decorrem as operações de transferência dos valores e limpeza da estrada.