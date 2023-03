Duas pessoas morreram, esta terça-feira, depois de um homem de nacionalidade afegã as ter atacado com uma faca de grandes dimensões no Centro Ismaili, em Lisboa, apurou a CNN Portugal.

Em comunicado, a PSP informa que o alerta foi dado às 10:57 e que os primeiros meios chegaram ao local um minuto depois.

"Os polícias deparam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões. Foram dadas ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão. Face à ameaça grave e em execução, os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo contra pessoa, atingindo e neutralizando o agressor", lê-se na nota.

O homem, que foi atingido numa perna, foi transportado para o Hospital de São José sob custódia policial.

Em declarações à CNN Portugal, fonte da PSP revela que "há pessoas feridas", sem no entanto conseguir avançar a gravidade ou o número de vítimas. "A situação está controlada", garante, no entanto.

A PSP reforçou, entretanto, o policiamento na unidade hospitalar.