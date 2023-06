Mais de 1.300 acidentes fazem 14 mortos nas estradas portuguesas em apenas uma semana

Catorze pessoas morreram numa semana, 10 das quais entre o feriado de quinta-feira e domingo, em acidentes rodoviários, segundo dados provisórios da sinistralidade disponíveis na página da Internet da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Entre as 00:00 de segunda-feira passada e as 24 horas de domingo, a GNR contabilizou, na sua área de atuação, 1.323 acidentes, que causaram 14 mortos e 26 feridos graves.

No domingo, foram registados 182 acidentes, que causaram quatro mortos e nove feridos graves, o dia com mais vítimas.

De acordo com a GNR, no domingo um acidente que envolveu um veículo ligeiro e dois motociclos na Serra da Arrábida, em Setúbal, morreram duas pessoas e outras duas ficaram feridas com gravidade.

Duas outras pessoas morreram no domingo em acidentes ocorridos nos distritos de Lisboa e Viana do Castelo.

No feriado de quinta-feira foram registados 187 acidentes com três mortos e um ferido grave.

Na sexta-feira, no sábado e domingo, a GNR contabilizou 548 acidentes, sete mortos e 15 feridos graves.