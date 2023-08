Pelo menos sete pessoas morreram quando parte de uma mesquita na Nigéria ruiu no momento em que centenas de pessoas se encontravam no interior para as orações de sexta-feira, segundo as autoridades do estado de Kaduna.

A Mesquita Central de Zaria situa-se em Zaria, uma das maiores cidades do norte da Nigéria.

Há ainda a registar 23 feridos.

O Governador de Kaduna, Uba Sani, ordenou uma investigação imediata e prometeu ajudar as pessoas afetadas pelo "incidente desolador".