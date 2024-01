Morreram mais de 2.800 pessoas do que seria esperado em Portugal em apenas quatro semanas

Ainda com excesso de mortalidade, DGS diz que "a pior parte poderá já ter passado"

Em apenas quatro semanas morreram mais 2.830 pessoas além do que seria esperado em Portugal. De acordo com dados, do Instituto Ricardo Jorge, publicados pelo jornal Expresso, entre 18 de dezembro e 14 de janeiro, foi estimado um excesso de mortalidade de 28%.

Já o site europeu de vigilância da mortalidade avançou que Portugal foi o país da União Europeia, que registou níveis de mortalidade mais elevados, ficando à frente da Grécia, Alemanha e Espanha.

No início deste ano, em quatro dias consecutivos, morreram mais de 500 pessoas, segundo o site vigilância da mortalidade, gerido pela Direção-Geral da Saúde.

Cenário pior só em janeiro e fevereiro de 2021, durante o pico da pandemia de covid-19.

Um dos dados que deixou as autoridades de saúde em alerta foi o aumento da hospitalização de pessoas mais jovens, que provocou mesmo o excesso de mortalidade entre os 45 e os 64 anos.