O número de mortos no sismo que atingiu o sudeste da Turquia e a vizinha Síria na segunda-feira aumentou para mais de 17.500, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta quinta-feira.

Na Turquia, o mais recente balanço regista 14.351 mortos e 63.974 feridos, de acordo com os números divulgados pelo vice-presidente turco, Fuat Oktay, citados pela agência Anadolu.

#BREAKING Death toll from Monday's powerful earthquakes in southern Türkiye rises to 14,351, Vice President Oktay says pic.twitter.com/OHZCyFHKfP — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023

Já na Síria foram, até agora, registadas 3.192 mortes (1.262 do lado do governo e 1.930 do lado da oposição), de acordo com a Reuters. O total provisório de vítimas mortais é agora de 17.543.

O mau tempo está a dificultar as operações de resgate e torna ainda mais difícil a situação de alguns dos sobreviventes, que sofrem com o frio e têm de recorrer a lareiras improvisadas.

O tremor de terra que sacudiu a Turquia ocorreu a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste do país, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

ONU pede para não ser politizada a ajuda humanitária à Síria

As Nações Unidas realizaram esta quinta-feira o primeiro transporte humanitário para as zonas afetadas pelo sismo no noroeste da Síria e alertaram que a "ajuda não deve ser politizada", referindo-se às áreas controladas pela oposição a Damasco.

"Temos garantias de que vamos poder passar, pela primeira vez [desde o tremor de terra de segunda-feira], a ajuda humanitária", através de Bab al-Hawaa, disse o enviado especial da ONU, Geir Pedersen, numa breve conferência de imprensa em Genebra.

O mesmo responsável, que organiza o envio dos primeiros seis veículos com ajuda humanitária destinada às populações afetadas pelo terramoto no noroeste da Síria, alertou que o apoio de emergência "não deve ser politizado". Geir Pedersen falava momentos antes da entrada da coluna de veículos em território sírio.

De acordo com a agência France Presse, o comboio humanitário constituído por seis veículos passou já o posto fronteiriço entre a Turquia e o norte da Síria.

As zonas sírias afetadas pelos abalos de segunda-feira são sobretudo áreas controladas pela oposição e pelos grupos extremistas islâmicos.

Na mesma região, marcada pela guerra que se prolonga desde 2011, encontram-se mais de quatro milhões de deslocados internos e refugiados instalados em tendas.