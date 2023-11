Três mortos em naufrágio de veleiro dinamarquês ao largo de Santa Cruz

Três tripulantes morreram, esta sexta-feira, depois do veleiro em que seguiam ter naufragado ao largo da praia Formosa em Santa Cruz, Torres Vedras, confirmou o capitão do Porto de Peniche à CNN Portugal.

"Não temos informação de que existam mais vítimas", adiantou o capitão Moreira, acrescentando que as vítimas foram resgatadas em paragem cardiorespiratória, mas apesar dos esforços das equipas de emergência "o óbito foi declarado no local".

Em comunicado, a Autoridade Marítima adianta que o alerta foi dado às 11:08 para um veleiro que tinha naufragado a cerca de mil metros da praia Formosa, tendo sido enviado para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Peniche, tripulantes da Estação Salva-vidas de Peniche, assim como elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, do INEM e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Quando as equipas chegaram ao local encontraram três náufragos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, todos sem coletes salva-vidas e em paragem cardiorrespiratória, cujo óbito seria declarado no local.