Um motociclista de 59 anos morreu hoje após se despistar num arruamento no concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta para o despiste ocorreu pelas 16:55 e os meios de socorro foram mobilizados, mas “o óbito foi declarado no local”, indicou a GNR.

De acordo com esta força de segurança, o despiste do motociclista não provocou outras vítimas no local, um arruamento no concelho da Sertã.