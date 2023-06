Dois novos casos de Mpox em Portugal, os primeiros desde março

Foram diagnosticados dois novos casos de Mpox em Portugal. Segundo a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), os dois contágios foram reportados esta segunda-feira.

Os dois novos casos dizem respeito a duas pessoas do “sexo masculino, sem histórico de viagens e referindo contactos sexuais esporádicos”. Estes novos casos, os primeiros desde 27 de março, surgem um mês depois de a Organização Mundial da Saúde ter decretado o fim da Mpox como emergência sanitária global.

Para a DGS, estes dois casos “vêm reforçar as medidas de prevenção e controlo no contexto transfronteiriço da infeção”, recomendado, para tal, “o cumprimento de medidas de isolamento de casos até queda de crostas das lesões e vacinação de contactos, fundamentais para quebrar as cadeias de transmissão e evitar surtos”. A vacinação, diz o organismo, deve ser de duas doses para os casos de risco.

Portugal junta-se assim ao Reino Unido (primeiro país a ter um caso diagnosticado) e a França, onde voltaram também a surgir novos casos de contágio por este vírus, primeiramente chamado Monkeypox. Em solo britânico foram diagnosticados 10 casos a 15 de maio e em território francês um caso a 29 de maio.

Em Portugal, desde 3 de maio de 2022 a 19 de junho de 2023 foram confirmados laboratorialmente 955 casos de Mpox e, desde junho do ano passado, já foram vacinadas mais de 3.500 pessoas.

A Mpox foi detetada pela primeira vez em 1958, de acordo com os dados do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla original). Dois surtos de um vírus desconhecido foram identificados em colónias de macacos utilizados para pesquisa, o que acabou por levar ao batismo de varíola dos macacos. O primeiro caso humano desta doença foi descoberto apenas em 1970, na República Democrática do Congo, quando se faziam grandes esforços para erradicar a varíola daquele país.