Uma em cada cinco mulheres portuguesas acima dos 40 anos, já foi vítima de comentários negativos ou discriminação devido à idade, com o local de trabalho a concentrar em 66% dos casos o foco dessa discriminação. As críticas são feitas sobretudo ao desempenho de tarefas e funções, aponta o estudo “Autoestima e o Envelhecimento Feminino”, da Dove.

Envelhecer não é fácil para as mulheres portuguesas, sobretudo na faixa dos 50-59 anos, idade que coincide com a menopausa: 84% das mulheres nesta faixa não se sente apreciada ou valorizada.

“O medo de adoecer, de perder valor enquanto pessoa e profissional, de perder autonomia, de deixar de ser atraente ou de ficar sozinha, são os principais receios associados ao avançar da idade, que quando não reconhecidos e regulados, podem originar perturbações de ansiedade e de humor deprimido”, aponta a psicóloga Filipa Jardim da Silva, citada em comunicado.

Fonte: “Autoestima e o Envelhecimento Feminino”, da Dove

É também na meia-idade que a mulher ouve mais críticas depreciativas, aponta o estudo, com uma em cada três mulheres a admitir ter sido alvo de discriminação, sobretudo de amigos ou conhecidos (53% dos casos), relacionada com o seu desempenho e funções (46%), com o seu corpo (36%), e cabelos brancos ou falta de cabelo (28%). Igualmente na faixa dos 50-59 anos, 29% das mulheres já sentiu que a sua idade era um impedimento para iniciar uma nova carreira ou negócio.

“A sociedade em geral ainda compreende pouco as várias etapas da vida da mulher, incluindo a menopausa. Isso traduz-se na falta de um acompanhamento pluridisciplinar adequado em saúde, na escassez de planos de prevenção, ou na forma rígida e pouca empática com que as pessoas e até mesmo algumas empresas tratam as mulheres à medida que envelhecem”, refere ainda a psicóloga.

Fonte: “Autoestima e o Envelhecimento Feminino”, da Dove

Dados do estudo apontam que 67% das mulheres considera que existem poucos recursos de apoio para lidar com a menopausa, tema que 54% sentem ser ainda tabu para a sociedade.

“Autoestima e o Envelhecimento Feminino” resulta de uma pesquisa online foi conduzida em Portugal, em janeiro de 2023, com 400 mulheres (> 40 anos), compreendidas entre 40-49 anos; 50-59 anos; 60-69 anos; 70 anos ou mais — foram realizadas 100 entrevistas a cada grupo etário –, pela empresa especialista em estudos de mercado, Memória de Base.