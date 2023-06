Multimilionário apanha multa de 121 mil euros por excesso de velocidade. Na Finlândia, quanto mais se ganha, mais se paga

Japonês tem de pagar multa de 10 mil euros por ter feito pausas para fumar no trabalho (e em Portugal: como seria?)

Um empresário finlandês pagou 121.000 euros de multa por excesso de velocidade - conduzia 30 km/h acima do limite. Esta é, segundo o The Guardian, uma das multas por excesso de velocidade mais altas do mundo.

"Estou realmente arrependido", disse Anders Wiklöf ao jornal Nya Aland, cita o The Guardian. "Eu tinha começado a andar mais devagar, mas acho que isso não aconteceu suficientemente depressa", apontou o multimilionário, que justificou a infração com o facto de o limite de velocidade ter mudado "repentinamente" de 70 km/h para 50, embora tivesse sido apanhado a circular a 82 km/h.

Na Finlândia, as multas são calculadas tendo em conta a gravidade da infração e o ordenado do infrator, que a polícia pode verificar de imediato ligando-se, através dos telemóveis, a uma base de dados dos contribuintes.

Segundo o sistema finlandês, é aplicada uma "multa diária", que é calculada a partir do vencimento diário do infrator, sendo geralmente considerado metade do valor líquido diário. Ou seja, quanto mais se ganha, mais se paga. Depois, quanto mais o condutor ultrapassar o limite de velocidade, maior será o número de multas diárias que recebe.

Esta não foi a primeira vez que Anders Wiklöf foi apanhado em excesso de velocidade, o que acabou por agravar a multa. O empresário foi multado em 95.000 euros, em 2013, e 63.680 euros, em 2018.

Wiklöf, que também viu a sua carta de condução ser suspensa durante dez dias, espera que a multa seja gasta de forma útil: "Ouvi dizer que o governo quer economizar 1,5 mil milhões na saúde, então espero que o meu dinheiro possa preencher alguma lacuna nesse setor."

Olhando para o histórico de multas milionárias, por excesso de velocidade, podemos recuar a 2002, quando Anssi Vanjoki, um executivo de topo da Nokia, teve de pagar 116.000 euros. O homem foi apanhado a 75 km/h na sua mota, numa zona em que não podia ultrapassar os 50 km/h.

Ainda assim, acredita-se que a maior multa de trânsito terá sido passada na Suíça, que tem o mesmo tipo de sistema de multas da Finlândia. Um condutor recebeu uma multa de mais de um milhão de euros, por conduzir a 290 km/h entre Berna e Lausana.