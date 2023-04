O primeiro-ministro não deixa cair a Ucrânia da candidatura para a organização do Mundial de futebol de 2030, mesmo depois de ter sido noticiado que Marrocos se ia juntar. No discurso de abertura do Congresso da UEFA, que decorre em Lisboa, António Costa falou numa “ambição” de em conjunto ter Espanha, Marrocos mas também a Ucrânia na organização do evento.

“Temos a ambição de, em conjunto com Espanha, Marrocos e Ucrânia, organizar o Mundial 2030 numa candidatura única, conjunta, entre as duas margens do Mediterrâneo, destinada a organizar o primeiro Mundial de futebol que une, pelo desporto e os seus melhores valores, dois continentes: Europa e África”, afirmou.

No entanto, e de acordo com uma publicação da UEFA nas redes sociais, a Ucrânia não estará mesmo na candidatura ao Mundial de 2030. "O primeiro-ministro de Portugal abriu o Congresso da UEFA, falando no papel do desporto e do futebol na sociedade e da candidatura conjunta de Portugal com Espanha e Marrocos ao Mundial", pode ler-se na partilha, que claramente exclui a Ucrânia.

🇵🇹 Portugal Prime Minister António Costa opens #UEFACongress, discussing the role of sport and football in society and Portugal's joint World Cup bid with Spain and Morocco.



"Sport is a unique platform with a far-reaching impact. Through football, we can obtain peace, tolerance… pic.twitter.com/1aHpD2EcL7 — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

Contactado pela CNN Portugal, o gabinete do primeiro-ministro esclarece que a Ucrânia ainda não foi formalmente retirada da candidatura, explicando que não seria António Costa a fazê-lo, ainda para mais perante a delegação ucraniana. A UEFA, que também estava perante a delegação ucraniana, fê-lo.